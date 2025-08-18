Homem desaparecido é encontrado sem vida em área de mata em Panambi

Um homem identificado como Isaías de Araújo, de 40 anos, que estava desaparecido em Panambi, foi encontrado morto na manhã deste sábado, 16 de agosto, na localidade de Capão Alto, interior do município.

Familiares da vítima realizavam buscas por Isaías quando encontraram o corpo em uma área de mata. A Brigada Militar foi acionada, isolou o local e comunicou a Polícia Civil.

A Polícia Civil de Panambi realizou os levantamentos necessários para dar sequência às investigações. O corpo de Isaías de Araújo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Isaías havia sido visto pela última vez no dia 1º de agosto, quando saiu a pé de um instituto social localizado em Capão Alto, onde costumava comparecer. Na ocasião, um boletim de ocorrência foi registrado sobre o seu desaparecimento.

