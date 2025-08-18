Motociclista morre na BR-386 entre Iraí e Frederico Westphalen

Na tarde de sábado, 16, um motociclista morreu após cair de sua moto na BR-386, entre Iraí e Frederico Westphalen. Segundo testemunhas, ele não conseguiu contornar uma curva e, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da motocicleta, caindo fatalmente.

Equipes do SAMU e dos Bombeiros de Frederico Westphalen estiveram no local prestando atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil também estiveram no local para dar seguimento à ocorrência.

