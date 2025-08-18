Cortejo pelo Centro Histórico da capital encerra Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Um cortejo festivo percorreu ruas e prédios simbólicos do Centro Histórico de Porto Alegre entre o fim da tarde e o início da noite de domingo (17/8), marcando o encerramento do Dia Estadual do Patrimônio Cultural 2025, promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac). Ao longo do fim de semana, o Dia do Patrimônio contou com uma extensa e variada programação gratuita em 120 municípios do Estado. Foram mais de 500 atividades, realizadas por 144 agentes e instituições culturais e voltadas à valorização e salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial do Rio Grande do Sul.

Um clima de descontração tomou conta do trajeto do cortejo, emoldurado por edificações que exalam cultura e história. Dançando à frente do desfile, a servidora pública Margarete Floriano era uma das participantes mais animadas. “Está maravilhoso. É um aconchego para o coração. Essa é a primeira vez que participo do Dia do Patrimônio, que vejo como uma ótima iniciativa”, afirmou.

Incluindo diversas construções históricas e bens culturais, o itinerário iniciou no Teatro de Arena e passou pelo Museu de História Julio de Castilhos (MHJC), Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, Theatro São Pedro, Biblioteca Pública do Estado (BPE), Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom), Praça da Alfândega, Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) e Rua dos Andradas, encerrando-se na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ).

Moradores e visitantes da região central da capital puderam contemplar a festividade e também participar do percurso.“Muito legal o cortejo acontecer no Centro Histórico, um bairro que costuma ficar um pouco vazio no fim de semana. Acho muito bom ocupar as ruas com esse tipo de atividade, que movimenta a cidade e a mantém viva”, destacou o jornalista Ismael Cardoso.

Conforme o chefe de gabinete da Sedac, André Kryszczun, “o cortejo é o ápice do Dia do Patrimônio, um conjunto de atividades que movimenta o sentimento de pertencimento da sociedade gaúcha e que contribui para a preservação e a valorização do patrimônio material e imaterial do Rio Grande do Sul. A cada ano, temos ampliado o número de entidades e instituições participantes e, como consequência disso, a população tem estado cada vez mais presente.”

Arte ocupando as ruas

Utilizando a cultura como forma de ocupação do espaço público, música e circo conduziram o cortejo, entremeado por paradas para a apresentação de informações sobre os edifícios. A Banda Saldanha foi a responsável pela animação musical, misturando diferentes ritmos populares em uma sonoridade carnavalesca. Já o grupo Acromix participou com os artistas circenses Dominique Martins e Zeca Padilha, nas pernas de pau, e Ana Carolina Martins, realizando uma performance com malabares.

Cortejo festivo percorreu ruas e prédios simbólicos do Centro Histórico de Porto Alegre -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

Também fizeram parte do cortejo o projeto Viva+POA, dedicado à divulgação de atividades culturais da cidade, e os guias Evandro Costa e Tamara Dias, que conduziram o público pelo percurso, explicando a história e as particularidades dos bens culturais e construções históricas. Ao fim, uma grande celebração na CCMQ encerrou oficialmente o Dia do Patrimônio.

Programação intensa

Uma série de atividades por todo o Estado movimentou o público desde sexta-feira (15), promovendo uma ampla vivência coletiva em prol do patrimônio cultural gaúcho. Atrações como visitas guiadas, palestras, rodas de conversa, caminhadas, exposições e apresentações musicais ocuparam diversos locais, como Palácio Piratini, Multipalco Eva Sopher, Mercado Público de Porto Alegre, MHJC, BPE, Memorial do RS, Arquivo Público do RS, Arquivo Histórico do RS, Espaço Força e Luz, MuseCom, Museu de Arte Contemporânea do RS (MAC RS), Museu Histórico Farroupilha (Piratini), Museu Arqueológico do RS (Taquara), Museu Estadual do Carvão (Arroio dos Ratos), entre outros espaços públicos e privados da capital e do interior.

A programação começou ainda na sexta-feira, às 19h, com a apresentação de um coro de 150 vozes na CCMQ. O grupo, que se distribuiu pelas janelas, passarelas e sacadas da instituição, foi composto por integrantes de 27 corais associados à Federação de Coros do RS (Fecors), sob regência de Eduardo Alves. Também nesse dia, abrindo as atividades do Dia Patrimônio, houve o toque simultâneo de sinos de igrejas e tambores de terreiros em vários municípios.

No sábado e no domingo, foram realizados passeios de barco pelo lago Guaíba e uma linha especial de ônibus levou o público do Paço Municipal, no Centro Histórico, até a nova sede do MAC RS, no 4º Distrito de Porto Alegre. Ambos os passeios, gratuitos e inéditos, foram viabilizados por meio de parceria com a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan).

Além disso, a Sedac distribuiu gratuitamente o Passaporte do Patrimônio, um panfleto com o mapa do Centro Histórico de Porto Alegre e a localização das instituições que estiveram abertas ao público. O objetivo foi estimular a visitação nos locais culturais. Quem registrou sua passagem por pelo menos sete dos nove espaços indicados receberá um kit exclusivo, com miniaturas colecionáveis de edifícios históricos da capital. O kit será entregue no balcão de informações da CCMQ, entre 10h e 18h do dia 23 de agosto, mediante apresentação do Passaporte preenchido.

Instituído pelo Decreto nº 54.608/2019, o Dia Estadual do Patrimônio Cultural é celebrado anualmente no terceiro fim de semana de agosto. Visando fomentar ações de educação patrimonial, preservação, proteção, valorização e salvaguarda do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, a iniciativa é promovida pela Sedac, por meio do Sistema Estadual de Cultura (SEC).