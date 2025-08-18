Segunda, 18 de Agosto de 2025
Veículo furtado é encontrado incendiado no interior de Panambi

Camionete havia sido levada de Palmeira das Missões e foi localizada em lavoura na Linha Encarnação.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Sul Brasileira
18/08/2025 às 09h58 Atualizada em 18/08/2025 às 10h13
(Foto: Reprodução / Redes sociais)

A Brigada Militar de Panambi foi acionada por volta das 17h da sexta-feira (15) com a informação de que um veículo queimado  se encontrava  em uma lavoura na Linha Encarnação, interior de Panambi.

Uma guarnição foi deslocada até o local indicado e confirmou a informação.

Tratava-se de uma camionete Pampa  dourada placa  IHH8007 com placa de Palmeira das Missões.

Este veículo estava na condição de furto, fato ocorrido no dia 26 de julho deste ano,  na Linha Bom Retiro ,interior de Palmeira das  Missões.

Aparentemente o sinistro teve origem criminosa.

O caso passa para o setor de investigações das Policia Civil.

 

