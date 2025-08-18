Veículo furtado é encontrado incendiado no interior de Panambi

A Brigada Militar de Panambi foi acionada por volta das 17h da sexta-feira (15) com a informação de que um veículo queimado se encontrava em uma lavoura na Linha Encarnação, interior de Panambi.
Uma guarnição foi deslocada até o local indicado e confirmou a informação.
Tratava-se de uma camionete Pampa dourada placa IHH8007 com placa de Palmeira das Missões.
Este veículo estava na condição de furto, fato ocorrido no dia 26 de julho deste ano, na Linha Bom Retiro ,interior de Palmeira das Missões.
Aparentemente o sinistro teve origem criminosa.
O caso passa para o setor de investigações das Policia Civil.
