Motorista de 61 anos morre em colisão na RSC-472 em Santa Rosa

Circunstâncias do acidente de trânsito serão investigadas

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
16/08/2025 às 14h37
Motorista de 61 anos morre em colisão na RSC-472 em Santa Rosa
Choque frontal entre VW Saveiro e Renault Oroch foi registrado na manhã deste sábado (16/8) (Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros)

O choque frontal entre a VW Saveiro e o Renault Oroch foi registrado na manhã deste sábado (16/8), no trecho da RSC-472 conhecido como polo moveleiro, em Santa Rosa.

O homem de 38 anos que conduzia o Renault Oroch, emplacado em Santa Rosa/RS, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista da VW Saveiro, com placas de Novo Machado/RS, um idoso de 61 anos, faleceu no local.

As circunstâncias do acidente de trânsito serão investigadas pelas autoridades competentes.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fato que envolveu um caminhão VW, um GM Celta e um VW Gol ocorreu na noite de sexta-feira (15/8) (Foto: Reprodução | Facebook Cidade Regional)
BR-386 Há 18 minutos

Iraí: Acidente envolvendo três veículos provoca um óbito

Indivíduo de 61 anos que dirigia um automóvel morreu no local

 Entorpecentes encontrados na garagem alugada foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil (Foto: Divulgação | BM)
Região Noroeste Há 5 horas

Ação conjunta descobre local com grande quantidade de drogas em Santa Rosa

Locatário do imóvel afirmou que desconhecia o conteúdo que havia nos fardos

 Foram apreendidos 149 tijolos de maconha, que totalizaram 109 quilos (Foto: Divulgação | Polícia Civil)
Ação conjunta Há 5 horas

Forças policiais apreendem 109 quilos de maconha em Três de Maio

Fato ocorreu na localidade de Km 6, na manhã de sexta-feira (15/8)

 (Foto: Reprodução)
Apreensão Há 1 dia

Polícia Fazendária de Iraí apreende caminhão com cerca de 5 toneladas de droga

Entorpecente estava escondido em meio a carga de recicláveis; motorista foi preso

 Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (Foto: Corpo de Bombeiros)
Ameaça Há 1 dia

Caminhoneiro ameaça equipe de resgate após acidente em Santa Catarina

Homem armado com faca e facão resistiu ao resgate e precisou ser contido pela polícia

Trânsito Há 17 minutos

Motorista de 61 anos morre em colisão na RSC-472 em Santa Rosa
BR-386 Há 18 minutos

Iraí: Acidente envolvendo três veículos provoca um óbito
Economia Há 22 minutos

Conferência aprova 80 propostas de políticas sobre economia solidária
Balanço Há 2 horas

Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no primeiro semestre de 2025
Esportes Há 2 horas

Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
