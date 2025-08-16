Motorista de 61 anos morre em colisão na RSC-472 em Santa Rosa

O choque frontal entre a VW Saveiro e o Renault Oroch foi registrado na manhã deste sábado (16/8), no trecho da RSC-472 conhecido como polo moveleiro, em Santa Rosa.
O homem de 38 anos que conduzia o Renault Oroch, emplacado em Santa Rosa/RS, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista da VW Saveiro, com placas de Novo Machado/RS, um idoso de 61 anos, faleceu no local.
As circunstâncias do acidente de trânsito serão investigadas pelas autoridades competentes.
