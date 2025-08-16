Iraí: Acidente envolvendo três veículos provoca um óbito

Fato que envolveu um caminhão VW, um GM Celta e um VW Gol ocorreu na noite de sexta-feira (15/8) (Foto: Reprodução | Facebook Cidade Regional)

O fato que envolveu um caminhão VW, um GM Celta e um VW Gol ocorreu na noite de sexta-feira (15/8), no Km 7 da BR-386, em Iraí. Os três veículos possuem placas de Frederico Westphalen/RS.

O indivíduo de 61 anos que dirigia um automóvel morreu no local. Devido ao impacto, ele ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para efetuar o desencarceramento da vítima.

Para realização dos trabalhos de perícia e remoção dos veículos acidentados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou totalmente o trânsito na estrada. A interrupção durou cerca de uma hora e 30 minutos e provocou filas nos dois sentidos. As causas do acidente serão apuradas.

