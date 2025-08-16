Ação conjunta descobre local com grande quantidade de drogas em Santa Rosa

Na tarde de sexta-feira (15/8), os efetivos da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) descobriram uma garagem alugada na cidade de Santa Rosa que abrigava grande quantidade de entorpecentes. A ação conjunta foi desencadeada a partir da troca de informações entre o 4º BPAF e o 14º BPM.

O locatário do imóvel afirmou que desconhecia o conteúdo que havia nos fardos. Ele também declarou que o verdadeiro responsável transportou as embalagens até o local utilizando um veículo de cor branca. A BM e a PC usaram um cão farejador na operação.

Os entorpecentes encontrados na garagem alugada foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Não foi confirmado o tipo de substância e, tampouco, o volume apreendido.

