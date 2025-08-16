Forças policiais apreendem 109 quilos de maconha em Três de Maio

Agentes da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM) prenderam um indivíduo por tráfico de drogas. O fato ocorreu na localidade de Km 6, no interior de Três de Maio, na manhã de sexta-feira (15/8).

Com o homem de 44 anos, foram encontrados 149 tijolos de maconha – que totalizaram 109 quilos.

Após os procedimentos formais na Delegacia de Polícia Civil, o preso foi recolhido ao Presídio Estadual de Santa Rosa.

