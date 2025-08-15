Polícia Fazendária de Iraí apreende caminhão com cerca de 5 toneladas de droga

O Batalhão de Polícia Fazendária da Brigada Militar de Iraí, com sede no posto de fiscalização às margens da BR-386, juntamente com a Receita Estadual, apreendeu um caminhão carregado com droga nesta sexta-feira, 15.

O entorpecente estava escondido no interior de um veículo que transportava materiais recicláveis. A ação ocorreu após a guarnição desconfiar da reação do motorista durante a abordagem, o que motivou uma vistoria minuciosa no carregamento.

Durante a inspeção, foi constatada a presença de grande quantidade de droga misturada à carga de recicláveis. Embora a pesagem oficial ainda não tenha sido realizada, a estimativa inicial aponta para aproximadamente 5 toneladas do entorpecente.

O motorista foi detido e será encaminhado, juntamente com o veículo e a carga, para a delegacia, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

