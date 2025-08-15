Caminhoneiro ameaça equipe de resgate após acidente em Santa Catarina

O motorista de uma carreta ameaçou socorristas que foram resgatá-lo depois de sofrer um acidente na tarde desta quinta-feira, dia 14, em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A carreta que ele dirigia tombou por volta das 16 horas, na localidade de Rio das Pedras.

Uma equipe do Samu abordou o condutor inicialmente, mas ele “apresentou comportamento agressivo” e estava com um facão e uma faca, relatou o Corpo de Bombeiros ao descrever a ocorrência.

A equipe do Samu se afastou e aguardou apoio. Com a chegada dos bombeiros, a guarnição tentou novamente contato, mas o homem de 37 anos manteve o mesmo comportamento.

Os socorristas então pediram apoio da Polícia Militar, que foi ao local e precisou fazer uso da força para retirar o motorista de dentro do caminhão, já que ele se recusava a sair. O homem foi retirado e encaminhado para avaliação médica no hospital de Videira.

A carreta estava carregada de milho, que se espalhou por todo o local. A guarnição não detalhou os motivos para a agressividade do motorista.

