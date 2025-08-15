Sexta, 15 de Agosto de 2025
Tenente Portela, RS
Operação realiza revista geral na Penitenciária de Ijuí

Ação da Polícia Penal apreende celulares e reforça segurança no sistema prisional

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Progresso de Ijuí
15/08/2025 às 13h34
Operação realiza revista geral na Penitenciária de Ijuí
(Foto: Reprodução)

A Polícia Penal realizou terça-feira, 12, uma operação de revista geral na Penitenciária Modulada Estadual de ljuí (PMEI).

A ação, que faz parte da rotina do sistema prisional, teve como objetivo a manutenção da ordem e da disciplina interna, além da apreensão de materiais ilícitos.

A intervenção contou com a participação de mais de 60 servidores, entre integrantes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR-3) da 3ª Região, do Grupo de Ações Especiais (Gaes), do Canil e da Inteligência Penitenciária. Durante a ação, foram localizados e recolhidos aparelhos celulares, carregadores e baterias.

A operação integra as ações do Programa RS Seguro, iniciativa do Governo do Estado voltada à redução dos índices de criminalidade

 

(Foto: Reprodução)
