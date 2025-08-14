Comitiva da 20ª Região Tradicionalista inicia viagem rumo à geração da Chama Crioula 2025

Na manhã de hoje, quinta-feira dia 14 de agosto, tradicionalistas de Tenente Portela; Giordano Bruno Fornari, Antônio Brum, Ivan Shovan e Mauri Balestrin; iniciaram a viagem rumo a Caxias do Sul para participar da cerimônia estadual de geração e distribuição da Chama Crioula 2025.

O evento oficial acontece nos dias 15 e 16 de agosto, no Parque da Festa da Uva, marcando o início dos Festejos Farroupilhas no Rio Grande do Sul. Após a solenidade, cerca de 1.500 cavaleiros das 30 Regiões Tradicionalistas, iniciarão as cavalgadas levando a centelha da chama para suas regiões.

A 20ª RT é representada por uma comitiva de 23 integrantes, incluindo 14 cavaleiros. Além de Tenente Portela, participam cavaleiros de CTGs de Humaitá, Três Passos, Boa Vista do Buricá e Vista Gaúcha. Eles percorrerão, a cavalo, 506 km até a cidade de Humaitá em cerca de 20 dias, com média diária de 35 a 40 km.

A chegada está prevista para 5 de setembro, às 13h30. Às 17h, ocorrerá a geração regional da Chama Crioula na propriedade do tradicionalista homenageado Hélio Schuster, seguida da fusão com a centelha trazida de Caxias do Sul.

A programação contará com cerimonial, apresentações culturais, fandango com entrada gratuita e distribuição da chama a cavaleiros da região no dia 6. O evento celebra os 40 anos do CTG Epopéia Farroupilha e os 50 anos da 20ª RT, com expectativa de reunir cerca de 700 cavaleiros em Humaitá.