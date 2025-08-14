Quinta, 14 de Agosto de 2025
29ª FEPORLI é aberta com homenagem à história local e atividades culturais

Evento iniciou com solenidade no Centro Cultural Aurélio Porto e segue nos dias 14 e 15 na Escola Sepé Tiaraju

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
14/08/2025 às 09h47
(Foto: Jornal Província)

Na noite desta quarta-feira (13), ocorreu a abertura oficial da 29ª edição da FEPORLI (Feira Portelense do Livro), em cerimônia realizada no Centro Cultural Aurélio Porto, em Tenente Portela.

O evento contou com a presença de autoridades, professores, alunos e do escritor Jalmo Antônio Fornari, que lançou o livro “Entre Ideais e Batalhas – A História de Tenente Portela”. Ele conversou com os estudantes sobre sua trajetória, suas obras e episódios marcantes da década de 1980, além de responder perguntas sobre Tancredo Neves, tema de uma de suas publicações.

A FEPORLI continua nos dias 14 e 15 na Escola Estadual Sepé Tiaraju, onde os visitantes poderão conferir a reinauguração da Biblioteca Norberto Schwantes.

A programação inclui atrações como flashback musical dos anos 80, Cine Retrô, oficinas de arte e moda, instalações artísticas e espaços interativos, como a “Arca de Games” e o “Mundo Plástico: Conhecer para Transformar”. 
A visitação ocorre das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

