Deputados analisam projeto que garante votação não presencial em eleição de organização esportiva; acompanhe
Por: Radar NacionalFonte: Agência Câmara
13/08/2025 às 20h55
A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 3163/23, do deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ), que passa de facultativa a obrigatória a votação não presencial nas eleições de organizações esportivas.
