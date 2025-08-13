Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado aprova Patrícia Barcelos para diretoria da Ancine

Com 53 votos a favor e 5 contra, o Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (13), a indicação de Patrícia Barcelos para a diretoria da Agênci...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
13/08/2025 às 17h56
Senado aprova Patrícia Barcelos para diretoria da Ancine
- Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Com 53 votos a favor e 5 contra, o Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (13), a indicação de Patrícia Barcelos para a diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Agora, caberá à Presidência da República efetivar a nomeação. O relator da indicação ( MSF 81/2024 ) foi o senador Humberto Costa (PT-PE)

Em sua sabatina na Comissão de Educação (CE), a gestora defendeu a regulação das plataformas de vídeo sob demanda (streaming). Ela disse que vai atuar pelo "crescimento sustentável" do audiovisual independente, valorizando a diversidade cultural do país. Patrícia afirmou que o tema é encarado como a "grande prioridade" da Ancine e disse esperar que o Congresso avance na regulação para que a agência possa focar nas suas atribuições de fiscalização.

— Há hoje um consenso de trabalho sobre a necessidade dessa regulação, que haja espaço no catálogo para a produção brasileira independente. Vivemos um momento de grandes transformações tecnológicas, as janelas de transformação estão mudando a forma de consumo. É fundamental que tenhamos esse diálogo aberto com o setor. Naturalmente, o Congresso está realizando esse debate com a sociedade, com todos os atores envolvidos.

Fortalecimento do audiovisual

Professora do Instituto Federal de Brasília (IFB) desde 2015, Patrícia Barcelos é graduada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e mestre e doutora em educação pela Universidade de Brasília (UnB).

Atualmente, exerce o cargo de diretora de Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica no Ministério da Educação (MEC). Sua trajetória inclui a atuação como secretária nacional de Promoção e Defesa de Direitos Humanos na Presidência da República e como secretária-executiva do mesmo órgão).

No MEC, foi chefe de gabinete da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e diretora de Articulação e Projetos Especiais, onde participou da criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Ela também integra o Conselho Superior de Cinema e o Comitê de Gestão do Fundo Setorial do Audiovisual.

No IFB, trabalhou na instalação do campus Recanto das Emas (DF), especializado em cursos técnicos voltados ao cinema e ao audiovisual. Produziu projetos como o Festival Recanto do Cinema e o documentário Liberdade Roubada, além de ter sido premiada no concurso Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) em 2020.

Na sabatina na CE, Patrícia também citou uma pesquisa desenvolvida pela Ancine, de 2022, que estima o impacto econômico do setor em mais de R$ 24 bilhões para o PIB brasileiro e mais de 126 mil empregos diretos gerados. Ela defendeu a agência como um "pilar estrutural" para que o audiovisual brasileiro se consolide internamente e ganhe visibilidade internacional.

— Fortalecer o financiamento da produção independente é vital para consolidar a indústria nacional, ficando em sua pluralidade, regionalidade e equidade de investimento público.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ana Flávia Bello e o relator do projeto, senador Efraim Filho - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Combate à violência escolar é desafio a ser enfrentado por todos, aponta debate

Em debate nesta quarta-feira (13) na Comissão de Segurança Pública (CSP) sobre o projeto que institui diretrizes de segurança contra a violência em...

 O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agencia Senado
Senado Federal Há 8 horas

Senado aprovou sete autoridades nesta quarta

Em sessão deliberativa nesta quarta-feira (13), o Senado aprovou sete indicados para funções públicas.Para o cargo de ministro do Superior Tribunal...

 Senadores durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Greice Stocker é aprovada para integrar Conselho Nacional do Ministério Público

A indicação de Greice Fonseca Stocker para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) foi aprovada pelo Plenário do Senado nesta quarta-feira...

 O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agencia Senado
Senado Federal Há 8 horas

Aprovada indicação de Fabiana Barreto para o Conselho Nacional do Ministério Público

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (13), com 57 votos a favor e 3 contra, a promotora Fabiana Costa Oliveira Barretopara o Conselho Na...

 O nome foi aprovado por 55 votos a 2, com uma abstenção - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Senado aprova recondução de Ivana Cei ao CNMP

A procuradora Ivana Lúcia Franco Cei, do Ministério Público do Amapá, terá um novo mandato no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A rec...

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.5 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Política Há 4 horas

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
Justiça Há 4 horas

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro
Justiça Há 4 horas

Defesa alega que ex-ministro atuou "ativamente" contra golpe de Estado
Justiça Há 6 horas

General Heleno nega participação na trama golpista em alegações ao STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,00%
Euro
R$ 6,31 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,622,99 -1,05%
Ibovespa
136,687,31 pts -0.89%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias