Motta defende MP que socorre empresas afetadas pelas tarifas dos EUA

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a aprovação da medida provisória que socorre empresas impactadas pelo tarifaço imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump, ao Brasil. Segundo Motta, a medida do governo é importante para proteger os setores produtivos brasileiros.

“Há causas que devem transcender as preferências partidárias ou ideológicas”, afirmou Motta por meio de suas redes sociais.

Essas foram as primeiras ações do pacote que o Executivo planeja para auxiliar as empresas nacionais diante do tarifaço. Entre as medidas previstas na MP estão R$ 30 bilhões em crédito, condicionados à manutenção do número de empregos, e o adiamento de cobranças de tributos por parte da Receita Federal.

Motta lembrou que o Parlamento é parceiro do País e citou a aprovação, pelo Congresso, da Lei de Reciprocidade Econômica. “Nosso empenho por soluções que protejam empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros seguirá inabalável. O Brasil não pode parar”, disse o presidente da Câmara.