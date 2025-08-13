Comissão realiza conferência para ouvir trabalhadoras da Câmara

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (14), o evento "Vozes da Câmara: Conferência Livre das Trabalhadoras", vinculado ao 5º Ciclo de Conferências de Políticas para as Mulheres.

O debate será realizado às 9 horas, no Auditório Freitas Nobre, e atende a pedido da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG).

Segundo a parlamentar, o objetivo é criar um espaço de fomento à democracia participativa por meio da escuta das trabalhadoras que contribuem para o funcionamento cotidiano do Legislativo federal.

Célia Xakriabá acrescenta que o Congresso Nacional, como espaço de articulação de leis e de concentração de poder, muitas vezes não oferece às trabalhadoras o devido espaço de debate e escuta para a melhoria de suas condições de vida e trabalho.

“A realização desta conferência é fundamental para dar voz às mulheres que, com seu trabalho diário, contribuem para o funcionamento desta Casa, garantindo que suas experiências, demandas e perspectivas sejam consideradas na formulação de políticas públicas e na atuação legislativa”, afirma.