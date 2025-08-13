Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet

Proposta foi aprovada depois de denúncias do youtuber Felca sobre a ‘adultização’ de crianças; a Câmara continua analisando o assunto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
13/08/2025 às 15h25
Comissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que eleva a pena imposta a quem praticar o crime de aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet (aplicativos ou mídias sociais). O texto segue agora para análise do Plenário.

A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) . Com a mudança, a pena de reclusão para esses crimes aumentará em 1/3, passando a ser de 1 ano e três meses a 4 anos e multa. Atualmente, a pena é de 1 a 3 anos de reclusão e multa.

A relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), recomendou a aprovação da versão (substitutivo) da antiga Comissão de Seguridade Social e Família para o Projeto de Lei 2857/19 , da ex-deputada Shéridan (RR). O substitutivo ampliou o escopo do texto , incluindo, além dos crimes contra crianças, aqueles contra adolescentes.

Denúncias
“A proposta chega para análise em boa hora, considerando o relato do youtuber Felca sobre a ‘adultização’ de crianças”, disse Laura Carneiro. No último dia 6, um vídeo do youtuber analisou criticamente casos de sexualização infantil em mídias sociais.

Ao apresentar a proposta original, há mais de seis anos, a ex-deputada Shéridan já havia argumentado que, ao proporcionarem novas formas de interação entre as pessoas, os meios digitais também poderiam servir para a prática de crimes.

Debates agendados
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou ontem a criação de um grupo para elaborar projetos de lei sobre a segurança de crianças e adolescentes na internet. Motta também agendou para quarta-feira (20) uma comissão geral sobre o tema.

Na mesma linha, o presidente da CCJ, deputado Paulo Azi (União-BA), pediu aos parlamentares que identifiquem propostas de combate à “adultização” hoje já em tramitação no colegiado. Azi quer votá-las na terça-feira (19).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva

Texto segue para o Senado

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Especialistas e parlamentares defendem contratação de doulas para humanizar partos e combater violência obstétrica

Uma portaria do Ministério da Saúde permite que as doulas integrem as equipes de acompanhamento às gestantes no SUS

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Deputados analisam projeto que garante votação não presencial em eleição de organização esportiva; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 3163/23, do deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ), que passa de facultativa a obrigatória a vot...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Câmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal Militar

Proposta segue para o Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Câmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal Militar; acompanhe

Proposta segue para o Senado

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.5 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Política Há 4 horas

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
Justiça Há 4 horas

Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro
Justiça Há 4 horas

Defesa alega que ex-ministro atuou "ativamente" contra golpe de Estado
Justiça Há 6 horas

General Heleno nega participação na trama golpista em alegações ao STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,00%
Euro
R$ 6,31 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,622,99 -1,05%
Ibovespa
136,687,31 pts -0.89%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias