Quarta, 13 de Agosto de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plenário já pode votar PEC sobre polícia científica em primeiro turno nesta quarta

O Plenário já pode votar nesta quarta-feira (13), em sessão marcada para as 14h, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que inclui as polícias c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
12/08/2025 às 20h01
Plenário já pode votar PEC sobre polícia científica em primeiro turno nesta quarta
Outros dois projetos na lista da Ordem do Dia protegem direitos das mulheres - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário já pode votar nesta quarta-feira (13), em sessão marcada para as 14h, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que inclui as polícias científicas entre os órgãos de segurança pública. A votação pode acontecer logo após a quinta sessão de discussão, exigida antes de analisar uma PEC em primeiro turno.

A PEC 76/2019, que tem o ex-senador Antonio Anastasia como primeiro signatário, recebeu relatório favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO, e passou pela quarta sessão de discussão nesta terça (12) . Para a relatora, a garantia constitucional prevista na PEC vai reforçar a autonomia das polícias científicas que cuidam das perícias nas investigações criminais.

Para ser aprovada, uma PEC precisa dos votos favoráveis de três quintos da composição de cada Casa (49 senadores e 308 deputados federais) em dois turnos. São necessárias cinco sessões de discussão em primeiro turno e outras três em segundo turno.

Pauta feminina

A pauta do Plenário também tem dois projetos voltados para os direitos da mulher. Um deles é o Projeto de Lei (PL) 5.178/2023 , da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), que confere oficialmente à Lei 11.340, de 2006 , o nome da farmacêutica cearense Maria da Penha, que ficou paraplégica após tentativa de assassinato pelo ex-marido.

Em busca de justiça, ela denunciou o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando que o país foi conivente com o criminoso. A comissão interamericana, então, responsabilizou o Brasil pela violação dos direitos de Maria da Penha e recomendou o aprimoramento da legislação.

O projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos (CDH) com relatório do senador Flávio Arns (PSB-PR). Para ele, a lei simboliza a luta e a redenção de Maria da Penha, que batalhou incansavelmente por justiça, e representa um marco no combate à violência doméstica e familiar.

Apesar de a lei ser bastante popular, o nome da homenageada não consta na ementa. Laura Carneiro lembra que, muitas vezes, as leis ganham nomes que as identificam, mas tais nomes são como “apelidos”, não se constituindo em nomes oficiais. Ao prever a inserção do nome Maria da Penha na ementa, argumenta a deputada, o projeto torna oficial o nome daquela que talvez seja a mais famosa das leis que carregam um nome.

Selo

A pauta também traz outro projeto voltado aos direitos da mulher: o PL 2.549/2024 , da deputada Nely Aquinos (Podemos-MG), cria o Selo Cidade Mulher, para reconhecer os municípios que se destacarem na execução de políticas públicas para o bem-estar feminino. A proposta foi aprovada na CDH com parecer favorável da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP).

De acordo com a matéria, a avaliação da adesão às políticas públicas para mulheres será feita observando-se cinco critérios:

  • busca da igualdade efetiva entre mulheres e homens,
  • combate à discriminação,
  • universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado,
  • participação das mulheres em todas as fases das políticas públicas e
  • transversalidade como princípio orientador das políticas públicas.

A votação de projetos voltados à proteção da mulher faz parte do Agosto Lilás , campanha que tem como foco a conscientização e o combate à violência de gênero.

PEC e acordo

Na mesma sessão, os senadores fazem a quinta e última discussão em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 76/2019 . O texto inclui as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. A proposição, do ex-senador Antonio Anastasia (MG), recebeu relatório favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Ainda consta da pauta o projeto que aprova o acordo entre o Brasil e a União Europeia sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração para titulares de passaporte comum (PDL 479/2023 ). O acordo foi assinado em Bruxelas, na Bélgica, em 2021. O relator do projeto é o senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Davi Alcolumbre durante entrevista em junho passado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, celebrou o resultado da reunião nesta terça-feira (12) entre Petrobras e Ibama que selou um acordo para av...

 O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o fim da isenção tributária de títulos incentivados - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

No Congresso, Haddad defende ajustes tributários para setor financeiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o fim da isenção tributária de títulos incentivados, prevista na Medida Provisória (MP) 1.303/...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Cleitinho defende impeachment de Moraes e critica gastos do Judiciário

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) usou a tribuna nesta terça-feira (12) para criticar gastos do Judiciário e manifestar apoio à abertura de pro...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Marcio Bittar cobra explicações sobre entrada de avião russo no Brasil

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (12), o senador Marcio Bittar (União-AC) cobrou esclarecimentos sobre a aterrissagem de uma aeronav...

 A data ainda será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Senado vai homenagear pessoas com deficiência intelectual e múltipla

O Senado vai realizar sessão especial para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que vai de 21 a 28 de agost...

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.83 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quinta
17°
Sexta
20°
Sábado
23° 11°
Domingo
24° 11°
Segunda
24° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que dá o nome Viaduto Papa Francisco a via de acesso em Aparecida (SP)
Senado Federal Há 4 horas

Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial
Geral Há 4 horas

Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná
Política Há 4 horas

Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
Economia Há 4 horas

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Metidinho, hein Perondi???
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,13%
Euro
R$ 6,29 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 681,421,26 -0,67%
Ibovespa
137,913,69 pts 1.69%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6798 (12/08/25)
11
21
42
50
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3467 (12/08/25)
03
04
05
06
07
08
09
13
14
16
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2808 (11/08/25)
03
11
12
15
25
26
27
31
32
39
52
57
58
65
72
74
80
83
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2845 (11/08/25)
22
23
24
27
32
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias