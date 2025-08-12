Senado vai homenagear pessoas com deficiência intelectual e múltipla

O Senado vai realizar sessão especial para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que vai de 21 a 28 de agosto. A data da sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi instituída pela Lei 13.585, de 2017 . A data representa um instrumento de mobilização nacional em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias, destaca o senador Flávio Arns no requerimento de realização da sessão aprovado em Plenário ( RQS 584/2025 ).

O senador destaca ainda que a data contribui para a superação das dificuldades ainda enfrentadas e para a eliminação das barreiras sociais, visando à construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva.

Além de Flávio Arns, assinam o requerimento os senadores Paulo Paim (PT-RS), Esperidião Amin (PP-SC), Mara Gabrilli (PSD-SP), Romário (PL-RJ), Professora Dorinha Seabra (União-TO) e Carlos Viana (Podemos-MG).

Homenagens

O Plenário aprovou ainda dois requerimentos de sessão especial apresentados pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) e outros senadores: o RQS 994/2024 , para celebrar Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, comemorado em 27 de agosto, e o RQS 19/2025 , para homenagear o Sistema S (Senai, Senac, Sesi, Sesc, Sebrae, Senar, Sest, Senat e Sescoop). As sessões ainda serão agendadas pela Secretaria-Geral da Mesa.