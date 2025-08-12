Deputados vão debater ações do Brasil para minimizar efeitos do "tarifaço" dos EUA

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública sobre as ações do governo em relação ao "tarifaço" imposto aos produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos da América.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços indicou a secretária de Comércio Exterior da pasta, Tatiana Lacerda Prazeres, para participar do debate.

A audiência pública foi pedida pelo deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) e será realizada a partir das 10 horas, no plenário 5.

