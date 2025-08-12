Deputados vão ouvir Alckmin sobre ações do Brasil para minimizar efeitos do "tarifaço" dos EUA

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para prestar esclarecimentos relativos às tratativas relacionadas ao "tarifaço" imposto aos produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos da América.

O debate atende pedido do deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 5.

