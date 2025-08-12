Quarta, 13 de Agosto de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Comissão do Esporte debate Jogos da Juventude 2025

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública sobre os Jogos da Juventude 2025, que serão reali...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/08/2025 às 14h11

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública sobre os Jogos da Juventude 2025, que serão realizados em Brasília entre os dias 10 e 25 de setembro. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 4.

O debate atende a pedido do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF). O parlamentar explica que a competição reúne jovens atletas de todo o País em diversas modalidades olímpicas, com impacto educacional, social e econômico.

Ele destaca que a escolha de Brasília como sede reforça o papel da capital como polo esportivo e cidade apta a receber eventos de grande porte. Além disso, a realização do evento movimenta a economia local, fortalece o turismo esportivo, valoriza equipamentos públicos e incentiva a prática esportiva entre crianças e adolescentes.

“A audiência pública é fundamental para acompanhar o planejamento, os investimentos públicos, as parcerias institucionais e as ações de legado social e esportivo para o Distrito Federal e para o País”, afirma.

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.83 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quinta
17°
Sexta
20°
Sábado
23° 11°
Domingo
24° 11°
Segunda
24° 13°
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,13%
Euro
R$ 6,29 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 680,771,41 -0,77%
Ibovespa
137,913,69 pts 1.69%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6798 (12/08/25)
11
21
42
50
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3467 (12/08/25)
03
04
05
06
07
08
09
13
14
16
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2808 (11/08/25)
03
11
12
15
25
26
27
31
32
39
52
57
58
65
72
74
80
83
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2845 (11/08/25)
22
23
24
27
32
43
Ver detalhes
DENGUE
