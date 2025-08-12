Comissão do Esporte debate Jogos da Juventude 2025

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública sobre os Jogos da Juventude 2025, que serão realizados em Brasília entre os dias 10 e 25 de setembro. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 4.

O debate atende a pedido do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF). O parlamentar explica que a competição reúne jovens atletas de todo o País em diversas modalidades olímpicas, com impacto educacional, social e econômico.

Ele destaca que a escolha de Brasília como sede reforça o papel da capital como polo esportivo e cidade apta a receber eventos de grande porte. Além disso, a realização do evento movimenta a economia local, fortalece o turismo esportivo, valoriza equipamentos públicos e incentiva a prática esportiva entre crianças e adolescentes.

“A audiência pública é fundamental para acompanhar o planejamento, os investimentos públicos, as parcerias institucionais e as ações de legado social e esportivo para o Distrito Federal e para o País”, afirma.