Comissão especial debate inovação em reabilitação no tratamento do câncer

A comissão especial da Câmara dos Deputados criada para acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública com o tema “Inovação em reabilitação – A experiência do Hospital de Amor”. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 8.

O debate atende a pedido do deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG). O parlamentar quer discutir as ações previstas na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer ( Lei 14.758/23 ), com foco na reabilitação de pacientes com sequelas da doença.

"É urgente conhecer e ouvir do Ministério da Saúde as ações que estão sendo adotadas para regulamentação e aplicação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, com relação a reabilitação dos pacientes sequelados pelo câncer", afirma o parlamentar.

Weliton Prado acrescenta que aprovação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer garantiu ações para toda a jornada do paciente, desde a prevenção, diagnóstico precoce, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, inclusão de novas terapias e medicamentos, reabilitação, nutrição, cuidados paliativos, apoio psicológico e serviços social, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de odontologia e de terapia ocupacional.

O deputado ressalta que o câncer é a segunda principal causa de morte no País e que a maioria dos óbitos poderia ser evitada com prevenção e diagnóstico precoce. Ele observa que 75% dos pacientes dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) e que o orçamento destinado ao enfrentamento da doença é insuficiente diante da gravidade do problema.