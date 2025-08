Lançamento do 14º Acampamento Farroupilha é realizado em Tenente Portela

Cultura Há 2 dias Projeto Artista na Escola segue com inscrições abertas para propostas de atividades culturais remuneradas em colégios públicos O projeto Artista na Escola é uma iniciativa lançada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), e uma oportunidade para art...

Cultura Há 3 dias Nova edição do Mercado Audiovisual Entre Fronteras está com inscrições abertas O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) e do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), com a parceria da Fundação Cinema RS (Fu...