Colisão entre caminhões deixa motorista ferido em Redentora

Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado no final da madrugada desta quinta-feira (31), em Redentora.

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionado por volta das 04h50, sendo informado que havia uma colisão envolvendo um caminhão de transporte de suínos e que o motorista estaria preso às ferragens.

Chegando ao local a guarnição dos Bombeiros constatou que um homem de 54 anos de idade conduzia o caminhão Scania Modelo 310 de Augusto Pestana e havia colidido na traseira de outro caminhão enquanto manobrava o veículo dentro de uma empresa, ficando preso às ferragens.

Uma equipe do SAMU já estava no local dando suporte ao motorista que estava lúcido, orientado e conversava com a equipe de socorro. Ele referia dores no membro inferior esquerdo, pois este estava preso devido ao paneil do caminhão bater em sua pelve.

Com o uso de desencarcerador foi realizada a retirada do homem e entregue aos cuidados da unidade do SAMU, que conduziu a vítima ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

O condutor outro caminhão envolvido no acidente, um Volvo VM 330, não se feriu e permaneceu no local.

