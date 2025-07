Após terremoto, Japão, Havaí e Rússia rebaixam alertas de tsunami

Um terremoto de magnitude 8,8 na escala Richter na costa de Kamchatka, no extremo Leste da Rússia, provocou alertas de tsunami em locais tão distantes quanto a Polinésia Francesa e o Chile, nesta quarta-feira (30). O sismo foi seguido por uma erupção do vulcão mais ativo da península.

O terremoto a uma profundidade rasa danificou edifícios e feriu várias pessoas na remota região russa, enquanto grande parte da costa leste do Japão – devastada por um terremoto de magnitude 9 e um tsunami em 2011 – recebeu ordem de retirada , assim como partes do Havaí.

Depois de algumas horas, Japão, Havaí e Rússia rebaixaram a maioria de seus alertas de tsunami. No entanto, as autoridades da Polinésia Francesa alertaram os moradores de várias das remotas Ilhas Marquesas para que fossem para terrenos mais altos e esperassem ondas de até 2,5 metros.

Cientistas russos disseram que o terremoto em Kamchatka foi o mais forte a atingir a região desde 1952.

"Parecia que as paredes poderiam desabar a qualquer momento. O tremor durou continuamente pelo menos três minutos", afirmou Yaroslav, de 25 anos, na cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não houve mortes em decorrência do terremoto e elogiou a construção sólida dos edifícios e o bom funcionamento dos sistemas de alerta.

Em Severo-Kurilsk, norte das Ilhas Kuril, ao sul de Kamchatka, as ondas de tsunami ultrapassaram 3 metros, sendo que a maior delas chegou a 5 metros, informou a agência de notícias russa RIA.

Alexander Ovsyannikov, prefeito da cidade, pediu aos moradores que avaliassem os danos em suas casas e que não usassem fogão a gás para aquecimento até que as inspeções fossem realizadas.

As ondas do tsunami inundaram parcialmente o porto e uma usina de processamento de peixes na cidade, varrendo as embarcações de suas amarras, disseram autoridades regionais e o ministério de emergências da Rússia.

Imagens verificadas de drones mostraram que toda a costa da cidade estava submersa, com prédios mais altos e algumas instalações de armazenamento cercadas pela água.

Vulcão

O vulcão Klyuchevskoy, na península de Kamchatka, entrou em erupção, segundo um serviço de monitoramento geológico.

"Lavas quentes descem a encosta oeste. Observa-se um brilho forte acima do vulcão, além de explosões", disse o Serviço Geofísico Unido da Academia Russa de Ciências em um comunicado publicado no Telegram.

O Serviço Geológico dos EUA disse que o terremoto foi raso, a uma profundidade de 19,3 quilômetros, e epicentro a 119 quilômetros a leste-sudeste de Petropavlovsk-Kamchatsky, uma cidade de 165 mil habitantes.

Havaí e Japão

O Havaí registrou ondas de até 1,7 metro, enquanto no Japão a maior onda registrada foi de 1,3 metro, segundo autoridades.

Os voos do aeroporto de Honolulu foram retomados à noite (horário local), informou o departamento de transportes.

Ondas de quase meio metro foram observadas em locais tão distantes quanto a Califórnia, e ondas menores atingiram a província canadense de Colúmbia Britânica.

Na Polinésia Francesa, as ondas começaram a atingir algumas ilhas nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira.

*Reportagem adicional de Nilutpal Timsina, Mrinmay Dey, Shivani Tanna e Gursimran Kaur