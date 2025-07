Carro é encontrado totalmente incendiado entre Campo Novo e Coronel Bicaco

No final da tarde desta segunda-feira (28), um veículo Fiat Uno foi encontrado completamente consumido pelas chamas na estrada que liga os municípios de Campo Novo e Coronel Bicaco.

O automóvel estava abandonado nas proximidades da Localidade de Esquina Mendonça, próximo à nova ponte recentemente construída entre os dois municípios. A cena chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do proprietário do veículo nem sobre as causas do incêndio. As autoridades locais devem investigar o caso para apurar as circunstâncias do ocorrido.

