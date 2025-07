Bruna Corrêa e Zé da Viola levam música e inclusão a instituições sociais de Três Passos

A partir do mês de agosto, a dupla Bruna Corrêa e Zé da Viola darão início à execução do projeto cultural “Show Musical Itinerante: Bruna Corrêa e Zé da Viola EnCantando Momentos”, contemplado pelo Edital nº 07/2024 da Prefeitura de Três Passos, com recursos da Lei Aldir Blanc.

O projeto visa levar música e acolhimento a grupos em situação de vulnerabilidade social, como idosos em instituições de longa permanência e alunos da APAE. O objetivo é proporcionar bem-estar emocional, lazer e um ambiente inclusivo e respeitoso, reforçando o senso de pertencimento por meio da arte.

As apresentações acontecerão em instituições como a APAE, Associação Missionária Espírito Santo (Lar São José), Casa Lar do Idoso (PG), Lar SOS Família e Centro Dia Atenditec. Nos lares de acolhimento, além do show, haverá a atividade “Palco Aberto”, que permitirá aos presentes mostrarem seus talentos musicais. Já a APAE contará com duas apresentações e dois momentos de interação para atender alunos dos dois turnos.

Realização: Bruna Corrêa e Zé da Viola

Produção Geral: Renata Corrêa

Apoio: Prefeitura Municipal de Três Passos