Dois são presos por caça ilegal em Frederico Westphalen

Policiais militares do 37º BPM prenderam na manhã deste sábado, 26, dois homens, de 26 e 45 anos, por caça ilegal de animais silvestres no município de Frederico Westphalen.

A prisão ocorreu após a Brigada Militar receber uma denúncia sobre a possível prática de caça ilegal na zona rural do município. Ao se deslocarem até o local informado, os policiais constataram a veracidade dos fatos e deram voz de prisão em flagrante aos indivíduos.

Na ação, foram apreendidos dois rifles calibre .22 LR, 257 munições intactas do mesmo calibre e um pote contendo cápsulas deflagradas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para o registro do auto de prisão em flagrante.

