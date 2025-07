Moto apreendida em Santo Augusto pode ter sido usada em homicídio

Na noite de quinta-feira, 24, a Força Tática do 7º Batalhão da Brigada Militar abordou dois homens no bairro Getúlio Vargas, em Santo Augusto, por estarem com motocicletas adulteradas. Durante a abordagem, os policiais localizaram R$ 2.975,00 em dinheiro e um aparelho celular. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

De acordo com o delegado Bruno Chaves, os indivíduos prestaram esclarecimentos, já que, conforme as investigações, eles estavam saindo do bar/boate onde a vítima de homicídio, Ana Paula de Moura, foi vista com vida pela última vez e onde, segundo a polícia, ela provavelmente foi morta.

Ainda segundo a autoridade policial, o local está sem energia elétrica e, no momento, não está em funcionamento, o que levantou suspeitas sobre a presença dos homens ali. Um deles, que portava uma quantia elevada em dinheiro, foi questionado sobre o que fazia no local do crime. Após os depoimentos, os dois foram liberados.

Quanto às motocicletas apreendidas, a Polícia Civil apura se uma delas foi utilizada no crime, já que há indícios de envolvimento. A outra moto apresentava o chassi raspado, o que também configura adulteração e reforça as suspeitas de atividade ilícita.

O crime que vitimou Ana Paula de Moura, de 41 anos, segue sendo investigado como homicídio. O corpo da vítima foi localizado na tarde de terça-feira (22), próximo à ponte do Rio Turvo, na zona rural entre Santo Augusto e Coronel Bicaco.

