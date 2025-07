Em ação da Operação Cerco Fechado, a Brigada Militar (BM) prendeu uma mulher em Campo Novo na noite de sábado (26/7). Com ela, foram apreendidos três tabletes de maconha, uma espingarda adaptada para calibre 22 e um telefone celular.

Segundo a BM, a presa foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil para os trâmites legais.

