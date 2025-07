Secretaria da Cultura celebra talentos do audiovisual gaúcho no 53º Festival de Cinema de Gramado

Longa Um é pouco, dois é bom (1970), dirigido e estrelado por Odilon Lopez (no centro), é homenageado no Prêmio Iecine Destaque -Foto: Super Filmes Ltda

O governo do Estado, por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), vinculado à Secretaria da Cultura (Sedac), anuncia os vencedores do Troféu Leonardo Machado e dos Prêmios Iecine, que homenageiam destaques do audiovisual gaúcho. A entrega dos reconhecimentos será realizada no dia 22 de agosto, durante a cerimônia de premiação de longas-metragens no 53º Festival de Cinema de Gramado.

Araci Esteves, que recebe o Prêmio Leonardo Machado, tem longo trabalho no teatro e está em obras fundamentais do cinema gaúcho - Foto: Petci Pedron

O Troféu Leonardo Machado vai para Araci Esteves, e os Prêmios Iecine, para o filmeUm é pouco, dois é bom, para Victor Di Marco e Márcio Picoli e para Gustavo Spolidoro – nas categorias Destaque, Inovação e Legado, respectivamente.

Reconhecimento ao cinema gaúcho

"Celebrar nossos talentos é fortalecer o audiovisual do Rio Grande do Sul e toda a sua cadeia produtiva", destaca a diretora do Iecine, Sofia Ferreira. "É muito satisfatório poder, a cada ano, reunir uma comissão que conhece e acompanha o andamento das mais diversas frentes do nosso setor audiovisual. Com base nesse levantamento, determinamos as homenagens", complementa.

Trajetória de Araci Esteves nas telas

A atriz Araci Esteves, que receberá o Prêmio Leonardo Machado, tem um longo trabalho no teatro e está em obras cinematográficas fundamentais do cinema gaúcho.

Como protagonista deAnahy de las Misiones(1997), de Sérgio Silva, tornou-se um ícone cinematográfico do Estado, no papel de mãe corajosa e mulher aguerrida.

Graças à restauração do filmeUm é pouco, dois é bom(1970), é possível ver novamente Araci na produção, dirigida e estrelada por Odilon Lopez (1941-2002).

Márcio Picoli e Victor Di Marco recebem o Prêmio Iecine Inovação -Foto: Isidoro B. Guggiana O longa-metragem receberá o Prêmio Iecine Destaque. Obra atemporal, destaca-se por sua qualidade artística considerada singular e pioneira para o cinema negro brasileiro.

Inovação na acessibilidade

Já o Prêmio Iecine Inovação vai para Victor Di Marco e Márcio Picoli, por inovarem a linguagem audiovisual com um olhar considerado original e sensível sobre o universo PcD.



Os dois profissionais se destacaram pela tradução cinematográfica do sentido da palavra acessibilidade.

Gustavo Spolidoro recebe o Prêmio Iecine Legado - Foto: Thiago Gruner

Já Gustavo Spolidoro receberá o Prêmio Iecine Legado. O realizador foi escolhido por sua capacidade múltipla de atuação.

Em seu trabalho pioneiro na criação cinematográfica, destaca-se pela difusão das possibilidades de experimentação da linguagem do cinema e pela contínua formação de novas gerações de cineastas.

Avaliadores

A comissão de seleção do Troféu Leonardo Machado e dos Prêmios Iecine foi formada pela jornalista Adriana Androvandi e pelos cineastas Alexandre Mattos Meireles e Davi de Oliveira Pinheiro.