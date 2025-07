Fiscais agropecuários e policiais apreendem agrotóxicos avaliados em R$ 100 mil em Augusto Pestana

Fiscais estaduais agropecuários do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDV/SEAPI) participaram, na manhã de sexta-feira (18/7), da apreensão de 946 litros e 3,5 quilos de agrotóxicos em uma propriedade rural em Augusto Pestana – distante 17 quilômetros de Ijuí. A operação foi realizada em conjunto com a Brigada Militar e Polícia Civil, por meio do 8º Departamento de Polícia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB).

Os produtos, com valor estimado em R$ 100 mil, estavam escondidos em um tanque de combustível desativado e enterrado, cujo acesso era ocultado por uma pesada tampa de ferro coberta por entulhos. Nenhum dos agrotóxicos possuía nota fiscal, e a propriedade fiscalizada não apresentava registro legal de compra dos defensivos.

Investigação:

A ação é resultado de uma investigação conduzida pelos órgãos de segurança pública, que contou com o suporte técnico da SEAPI para localizar e identificar corretamente os produtos. A participação dos fiscais agropecuários foi considerada essencial para o êxito da operação.

Segundo o chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários do DDA/SEAPI, Rafael Friedrich de Lima, os fiscais foram decisivos, tanto na detecção da estrutura usada para esconder os produtos quanto na identificação dos defensivos, permitindo o avanço das investigações. — Essa ação demonstra a importância da integração entre os órgãos públicos no combate ao uso e à comercialização ilegal de agrotóxicos — ressaltou.

Penalidades:

Os responsáveis pela propriedade serão autuados por armazenamento irregular de agrotóxicos, infração que pode gerar multa de até R$ 18 mil. Outras penalidades também poderão ser aplicadas, devido ao uso de defensivos sem prescrição técnica e a aplicação em desacordo com as orientações da bula.

