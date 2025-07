Com melhor desempenho do ano, indústria gaúcha registra R$ 48 bilhões em vendas em maio

A indústria do Rio Grande do Sul movimentou R$ 48,1 bilhões em vendas em maio - o maior volume financeiro mensal de 2025. O resultado está publicado no último Boletim Setorial, elaborado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz).O montante representa alta de 3,3% em relação a abril.

O setor também registrou crescimento das comercializações na comparação do último trimestre (março, abril e maio) com mesmo período do ano anterior, com alta de 5,5%. No acumulado de vendas dos últimos 12 meses (comparando junho de 2024 a maio de 2025 com o mesmo período anterior), o avanço foi de 4,8%.

Dados do Boletim Setorial

Os dados apurados mensalmente pelo Boletim Setorial da Sefaz usam como base documentos fiscais de pagamento do ICMS. O objetivo do levantamento é subsidiar o setor produtivo na tomada de decisão para investimentos e fomentar a economia gaúcha.

Os números da última edição ainda não refletem os possíveis impactos das tarifas de exportação impostas pelo governo dos Estados Unidos, anunciadas em julho.

Eletroeletrônicos tiveram maior variação

De acordo com o boletim, o setor de eletroeletrônicos obteve um crescimento de 16,4% nas vendas nos últimos 12 meses - a maior variação registrada entre as áreas industriais. O segmento atingiu R$ 15,1 bilhões em comercializações no período, com incremento superior a R$ 2 bilhões em relação ao mesmo intervalo anterior.

Outro destaque positivo foi a área de madeira, cimento e vidro, que registrou aumento de 7,7% nas vendas nos últimos 12 meses, somando R$ 10 bilhões em transações. O aumento absoluto foi de 716 milhões ante o período anterior.

Na outra ponta, o setor coureiro-calçadista registrou a maior retração, com queda de 1,6% nas vendas em 12 meses, somando R$ 20,6 bilhões no período.

Embora tenha registrado um acréscimo tímido de 0,3% nas vendas em 12 meses, o setor metalomecânico lidera o ranking em volume financeiro de comercializações, com R$ 154 bilhões vendidos.

Na sequência, aparece a indústria do agro, com mais de R$ 114 bilhões em vendas no período.

Vendas do varejo e atacado também crescem

No varejo, as vendas em maio atingiram R$ 21,3 bilhões, desempenho semelhante ao registrado no mês anterior. Já na comparação do trimestre (maio, abril e março) com o mesmo período anterior, o segmento apresentou alta de 5%. O desempenho no acumulado em 12 meses também é positivo, com aumento de 7%.

O segmento atacadista movimentou R$ 18,4 bilhões em vendas em maio. No acumulado de 12 meses, o segmento teve crescimento de 6%.