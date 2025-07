AGU pede ao Google retirada de sites falsos do CNU 2025

As inscrições para o CNU são feitas exclusivamente no site da FGV, banca examinadora do certame.

Além da remoção, a AGU quer que as informações dos anunciantes sejam enviadas para as autoridades policiais para apuração do crime de estelionato mediante fraude eletrônica.

“Ao acessar as páginas enganosas, interessados no concurso podem cair em golpes de pagamentos indevidos por taxas de inscrições falsas, bem como ter seus dados pessoais roubados”, alerta o órgão.

