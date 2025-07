“Estamos atrasados com a inclusão”, admitem lideranças em evento regional sobre deficiência e doenças.

Nesta sexta-feira, 18 de julho, Tenente Portela sediou um importante evento voltado à promoção de políticas públicas inclusivas: o 1º Seminário Regional – O Caminho para o Mapa da Inclusão. Realizado no Centro Municipal de Cultura, o encontro reuniu representantes de diversos municípios, incluindo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e entidades como APAEs.

A Rádio Província FM acompanhou o evento e conversou com lideranças que reforçaram o caráter urgente da pauta. O presidente da AMUCELEIRO e prefeito de Redentora, Malberk Dullius, foi enfático: “A estrutura das nossas cidades, tanto no estado como no Brasil, ainda está longe de atender com dignidade as pessoas com deficiência ou com doenças raras.”

Na mesma linha, o presidente da ACAMRECE, Paulinho Sattler, destacou que o seminário marca o início de um mapeamento regional das necessidades: “Antes de qualquer política pública efetiva, precisamos ouvir. Esse é o espaço para escutar quem vive a realidade da exclusão. E só depois disso, agir com responsabilidade.”

A vereadora de Tenente Portela, Michele Vargas, completou com um apelo direto às autoridades: “Temos que tirar essa pauta do discurso e colocá-la na prátic”a. Com início às 8h e abertura oficial às 8h45, o seminário foi promovido pela ACAMRECE e AMUCELEIRO, reafirmando o compromisso com um futuro mais acessível, justo e humano.

O evento ainda contou com um coffee break e atividades de escuta e construção coletiva, reforçando a importância da participação ativa da sociedade.

â– Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp