Polícia do Rio inicia segunda fase de devolução de celulares roubados

Há vários pontos de entrega de aparelhos celulares no estado. Na capital, as entregas podem ser feitas na Cidade da Polícia, na zona norte da capital.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Geral Há 44 minutos Festival de Cultura Indígena do Xingu começa hoje no Pará Iniciativa promove cultura e esportes com danças e competições

Geral Há 2 horas Rio: após galinhas d'angola aparecerem mortas, BioParque está fechado Medida temporária permitirá fiscalização sanitária

Estradas Há 10 horas Leite inaugura obra de pavimentação asfáltica no município de Santo Antônio do Palma O governador Eduardo Leite inaugurou, na quinta-feira (17/7), a pavimentação asfáltica do trecho que liga a rodovia AM-458 e as comunidades Nossa S...

Geral Há 10 horas Mega-Sena não tem acertador; prêmio vai a R$ 25 milhões Dezenas sorteadas foram: 13 - 16 - 36 - 39 - 40 - 55