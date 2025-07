Rio: após galinhas d'angola aparecerem mortas, BioParque está fechado

A história do local remonta à inauguração do Jardim Zoológico em 1945, na Quinta da Boa Vista, pelo então presidente Getúlio Vargas.

O BioParque do Rio foi inaugurado em 18 de março de 2021, data que marcou a conclusão de uma reforma local e a adoção do novo conceito de centro de conservação da biodiversidade.

"O BioParque do Rio está temporariamente fechado. Novas informações serão divulgadas em breve", diz o comunicado do parque.

De acordo com a administração do parque, galinhas-d’angola foram encontradas mortas, e a equipe técnica veterinária acionou protocolos de biossegurança.

