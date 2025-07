Leite inaugura obra de pavimentação asfáltica no município de Santo Antônio do Palma

O governador Eduardo Leite inaugurou, na quinta-feira (17/7), a pavimentação asfáltica do trecho que liga a rodovia AM-458 e as comunidades Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Pompéia e Sagrada Família, no município de Santo Antônio do Palma. A intervenção melhorou as condições de trafegabilidade local, proporcionando mais segurança à população, além de facilitar o trânsito de caminhões e carretas, muito comum na localidade.

O ato também foi acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento, Marcelo Caumo, e pelo prefeito da cidade Gilberto Szimainski. A obra contou com investimento total de mais de 1,5 milhão, sendo R$ 900 mil pelo governo do Estado por meio do Programa Pavimenta, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur); e contrapartida municipal de R$ 622.588,08.

Pavimentação asfáltica liga rodovia AM-458 e três comunidades de Santo Antônio do Palma -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Parceria com os municípios

De acordo com o governador Eduardo Leite, o Pavimenta é mais um programa do Estado que fortalece a parceria com os municípios e beneficia de forma direta os cidadãos gaúchos.

“Trabalhamos para que as prefeituras possam fazer mais pelo cidadão, porque eu governo para os cidadãos que vivem nas cidades governadas pelos prefeitos. Então, se os prefeitos conseguem fazer mais pela sua população, automaticamente o fazem também para aqueles por quem governo. São essas parcerias que tratamos de fazer durante todos esses anos. Já entregamos tantas outras obras aqui e agora essa pavimentação. Estamos conseguindo avançar em diversas áreas junto com os municípios e isso me deixa feliz porque conseguimos ver a transformação e o quanto isso muda a vida das pessoas”, declarou Leite.

Facilitando acessos para a economia local

Para o secretário Marcelo Caumo, a entrega da obra aos moradores é resultado de uma parceria bem-sucedida junto ao município de Santo Antônio do Palma. "A Sedur se sente honrada em participar de mais esta entrega. A cada nova obra inaugurada, conseguimos ver de perto os investimentos do Estado chegando à população. Por meio do Programa Pavimenta entregamos muito mais que vias asfaltadas: proporcionamos mais segurança para motoristas e pedestres, mais qualidade de vida para a população, além de contribuir para o fortalecimento da economia local. Tudo está interligado”, destacou o secretário.

O prefeito do município, Gilberto Szimainski, ressaltou a importância da obra para as comunidades beneficiadas. “Essa pavimentação é uma demanda dos moradores que, com ajuda do Estado, agora foi atendida. Aqui passam ônibus escolares, passam as crianças que residem nas comunidades do entorno, passam ambulâncias e também é por onde ocorre o escoamento da nossa produção até a faixa principal, que dá acesso a outros municípios”, ressaltou.

Também estiveram presentes na solenidade de inauguração, o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes; o vice-prefeito da cidade, Roni Trentini; o deputado estadual, Dirceu Francescon; vereadores e lideranças locais.