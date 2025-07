Estado realiza obras em escolas de Santa Maria com investimentos de mais de R$ 1,3 milhão

A secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, esteve em Santa Maria na quarta-feira (16) para acompanhar o andamento dos trabalhos de recuperação da estrutura de três escolas da Rede Estadual. Os investimentos somam mais de R$ 1,3 milhão e têm como objetivo qualificar as instituições de ensino. A fiscalização dos serviços é realizada pela 8ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Maria.

No mesmo dia, a secretária autorizou o início das obras de recuperação dos dois prédios tombados do Instituto de Educação Olavo Bilac, totalizando R$ 6,4 milhões. Izabel estava acompanhada do subsecretário de Obras da Educação, Vinicius Piccini, e da titular da 8ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, Luiza Lau.

Colégio Estadual Coronel Pilar

Com um investimento superior a R$ 1 milhão, a escola passa por uma revitalização completa: substituição da cobertura, recuperação de tetos, paredes e pisos, modernização das instalações elétricas e construção de uma nova entrada de energia.

Colégio Estadual Edna May Cardoso

Escola receberá reforma elétrica do segundo pavimento e melhorias na quadra de esportes -Foto: Vitor Necchi/Ascom SOP

A unidade receberá R$ 111,8 mil para a reforma elétrica do segundo pavimento e melhorias na quadra de esportes. Em uma etapa anterior, com investimento de R$ 504 mil, foram executadas a reconstrução do muro, a substituição de instalações elétricas e a construção da subestação de energia elétrica.

Colégio Estadual Manoel Ribas

A escola está passando por um novo ciclo de melhorias. Nesta nova fase de obras, serão investidos mais de R$ 218 mil para corrigir danos causados por infiltrações. Em etapa anterior, com recursos superiores a R$ 1 milhão, foram realizadas a reforma das esquadrias, substituição do telhado e pintura interna.

R$ 20,9 milhões investidos na Região Central

De 2023 até agora: 44 demandas em 32 escolas (R$ 20,9 milhões)

Em andamento (em execução, por iniciar e em fase de contratação):

12 demandas

12 escolas

R$ 15,3 milhões

Concluídas

32 demandas

25 escolas

R$ 5,6 milhões

Em execução

4 demandas

4 escolas

R$ 3,7 milhões

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP

Edição: Secom