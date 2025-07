Fórum Regional de Parcerias está com inscrições abertas e foca no fortalecimento da qualificação da gestão pública

Estão abertas as inscrições para o 34º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias – Etapa Rio Grande do Sul, que será realizado em Porto Alegre, nos dias 13 e 14 de agosto de 2025. Os interessados podem se inscrever por meio do site oficial da Rede de Parcerias . O encontro reunirá representantes dos governos federal, estadual e municipal, além de organizações da sociedade civil e órgãos de controle, com o objetivo de fortalecer a governança colaborativa e qualificar a gestão de parcerias públicas no Estado.

A iniciativa é promovida pelo Governo do Rio Grande do Sul, por meio do Departamento de Captação de Recursos, da Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES). A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) também integra a organização do evento como elo da Rede de Parcerias com os municípios gaúchos. A SPGG atua como elo estadual, colaborando na articulação e no fortalecimento da Rede no território gaúcho.

O Fórum é direcionado a gestores públicos, técnicos estaduais e municipais, servidores de órgãos da administração direta e indireta, representantes de organizações da sociedade civil e demais profissionais envolvidos na gestão de transferências voluntárias e parcerias públicas. O evento também contará com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que sediará o evento em seu auditório principal.

Atividades paralelas movimentam a semana do evento

Além do Fórum principal, a semana contará com uma programação de atividades paralelas, voltadas à formação técnica, integração institucional e troca de boas práticas. Essas ações incluem capacitações e oficinas relacionadas à plataforma sobre transferências e parcerias da União ( Transferegov.br ), ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), entre outros temas de interesse da gestão pública, além da realização de uma reunião técnica-estratégica com lideranças dos órgãos envolvidos com a temática.

Rede de Parcerias: trajetória de colaboração e inovação

A Rede de Parcerias foi instituída pelo Decreto nº 11.271/2022, com o objetivo de qualificar a governança das transferências e parcerias públicas em todo o país. A iniciativa nasceu da experiência da antiga Rede Siconv, que posteriormente passou a se chamar Rede +Brasil, e hoje está consolidada como Rede de Parcerias.

Atualmente, a Rede reúne mais de 260 instituições públicas e privadas, promovendo ações de capacitação, transparência, articulação federativa e aprimoramento da gestão pública.

Informações e programação

Por meio do site oficial da Rede de Parcerias é possível obter mais informações sobre o evento, além da programação completa.