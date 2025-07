Lista dos contemplados do sorteio da CNH Social será divulgada na segunda (21)

Foi realizado, nesta quinta-feira (17/7), o sorteio entre os inscritos para receber a CNH Social 2025. A divulgação da lista será realizada na segunda-feira (21/7). Com coordenação técnica da Companhia de Processamento de Dados do Estado - Procergs, o evento ocorreu na sede da companhia, em Porto Alegre.

A CNH Social é uma política que garante a obtenção gratuita da carteira de motorista para pessoas de baixa renda. Por meio do aplicativo Nota Fiscal Gaúcha, foram sorteadas 6 mil pessoas – para 3 mil vagas disponíveis e mais 3 mil em cadastro de reserva –, utilizando-se números da loteria federal como chave para a geração dos bilhetes.

O DetranRS realizará uma verificação dos requisitos de cada sorteado por meio da Base Nacional de Condutores mantida pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Serão eliminados candidatos que não cumprirem o edital – caso de quem já possui habilitação em aberto, esteja com processo de suspensão ou cassação vigente ou tenha cometido crime de trânsito.

É por isso que a lista não foi divulgada no mesmo dia do sorteio. “Até segunda-feira, teremos a lista já com o filtro dos critérios, constando os contemplados que estão dentro das regras e que poderão procurar um Centro de Formação de Condutores para abrir os serviços de habilitação”, explica o chefe da Divisão de Habilitação do DetranRS, Egídio Neri Nunes,

“Cada processo desse programa é realizado com extremo cuidado para que todos os requisitos sejam conferidos com segurança. Nosso compromisso é seguir apoiando cada etapa, por meio da nossa equipe técnica, e incentivando essa ação, que garante igualdade de oportunidades para todos, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva", disse o titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

Próximos passos

A lista oficial dos contemplados será publicada, na segunda-feira, no site do DetranRS e no Diário Oficial do Estado . Os inscritos poderão consultar sua situação no sorteio pela Central de Serviços do DetranRS , além de receberem um aviso no e-mail cadastrado.

Os candidatos selecionados terão até 5 de setembro para abrir o processo de habilitação no Centro de Formação de Condutores (CFC) de sua preferência. É necessário apresentar toda a documentação exigida para a abertura do serviço, comprovar residência mínima de dois anos no Rio Grande do Sul e declarar ciência e responsabilidade sobre as informações prestadas.