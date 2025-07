Avanço nas tratativas para construção da Ponte Internacional entre Tiradentes do Sul (BR) e El Soberbio (AR)

Nesta quarta-feira (16/07), Tiradentes do Sul recebeu a visita de representantes da Caixa Econômica Federal e do DAER-RS, acompanhados por uma equipe técnica de engenharia. A comitiva esteve no Município com o objetivo de realizar o levantamento preliminar para a elaboração do anteprojeto da ponte internacional entre Tiradentes do Sul, no Brasil, e El Soberbio, na Argentina.

A ação integra o compromisso assumido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que se responsabilizou pelos custos dos anteprojetos das futuras pontes internacionais. Durante a visita, foi realizada uma vistoria in loco nos dois lados da fronteira, com o intuito de observar a topografia do terreno e coletar dados essenciais para as decisões técnicas do projeto.

Essas informações irão subsidiar a definição do ponto ideal para a execução da obra, além de orientar a elaboração do Termo de Referência – documento necessário para a contratação da empresa que será responsável pela criação do projeto executivo e, futuramente, pela execução da ponte.

A comitiva foi recepcionada pelo prefeito Elton Luis Pilger, vice-prefeito Sidinei Bilhão, secretário de Coordenação e Planejamento Alexandre Rodrigo Jandrey, e pela equipe de engenharia do Município, representada pelas engenheiras Dinara Vivian e Jéssica Carls.

Mais um passo importante rumo à integração regional e ao desenvolvimento econômico e turístico da nossa fronteira.

