Hospital Santo Antônio de Tenente Portela expande horizontes com aquisição de novos imóveis

O Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela, sob a liderança da presidente Mirna Braucks, acaba de realizar uma importante aquisição de imóveis localizados em frente à sua estrutura atual. Essa iniciativa estratégica tem como objetivo expandir e aprimorar os serviços oferecidos à população local, regional e estadual.

Com a aquisição desses imóveis, o HSA Portela planeja futuras edificações que visam melhorar o atendimento em diversas especialidades. A instituição, que já é referência no atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), também atende particulares e diversos convênios de planos de saúde, consolidando-se como um complexo hospitalar de vital importância para a região norte do Rio Grande do Sul.

O HSA Portela atende diversas coordenadorias regionais de saúde, demonstrando seu alcance e relevância no cenário da saúde pública. A expansão com a aquisição dos novos imóveis reforça o compromisso do hospital em oferecer serviços de qualidade e acessíveis a todos, consolidando sua posição como um centro de referência em saúde na região.

(Vídeo: Reprodução)