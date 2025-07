Com foco no empreendedorismo, governo e Invest RS anunciam conjunto de ações e iniciativas do programa Empreender RS

Com base nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e a Invest RS anunciaram o Empreender RS, um pacote de ações para impulsionar o futuro do Rio Grande do Sul. O ato ocorreu na tarde da quarta-feira (16/7), no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite, de secretários de Estado, empreendedores, líderes empresariais e imprensa.

O objetivo das ações do Empreender RS é transformar o Rio Grande do Sul em um destino empreendedor, estimulando a abertura de empresas, a atração de investimentos, a prospecção de mercados e o fortalecimento da posição do Estado como um polo de promoção de negócios nacionais e internacionais.

Leite destacou que o Empreender RS não é um programa isolado, mas sim parte de um esforço estruturado de longo prazo. “Não são medidas por espasmos ou iniciativas avulsas. Contratamos uma das maiores consultorias do mundo, a McKinsey, com metodologia reconhecida, para nos ajudar a estruturar o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul”, disse. “Todas as ações do Empreender RS estão correlacionadas com esse plano, que define onde o Estado deve agir e como, com metas, monitoramento e resultados. É isso que garante coerência e sustentabilidade às políticas públicas, para que sejam apropriadas pela sociedade e se mantenham ao longo do tempo.”

O Empreender RS é composto por cinco iniciativas, executadas em colaboração entre a Sedec e a Invest RS(mais detalhes no final do texto):

RS em Dados

Desenvolve Município

Promove RS

RS Global

Conexão Indústria RS

São ações previstas no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, que contemplam desde a divulgação de informações estratégicas para a tomada de decisão das empresas que querem investir no Estado, passando por desenvolvimento regional até a qualificação da exportação da produção do RS para mercados internacionais.

Estratégia de futuro

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, definiu o lançamento do Empreender RS como uma celebração de conquistas alicerçadas no equilíbrio das contas públicas, permitindo ao Estado realizar movimentos estratégicos para manter empresas no RS e atrair novos empreendimentos. “Nosso objetivo é dar a perenidade necessária para que possamos alcançar nossos objetivos nos próximos anos. Isso é resultado de uma jornada de recuperação do equilíbrio das contas e da retomada da capacidade do Estado de planejar seu futuro, fomentando empresas que já colaboram para o nosso desenvolvimento e atraindo novos investimentos”, afirmou.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, destacou que a colaboração foi a força motriz para a elaboração do Empreender RS. “Não é apenas um conjunto de iniciativas, é uma estratégia de futuro que fortalece o ambiente de negócios, atrai investimentos e projeta o Rio Grande do Sul como um Estado preparado e competitivo. E isso é feito de forma colaborativa. São diversas parcerias e projetos em conjunto com o governo, a sociedade civil e entidades, com o objetivo de transformar o nosso Estado”, afirmou Prikladnicki.

Em um gesto simbólico, ao apresentar os objetivos do Desenvolve Municípios – programa que irá ajudar prefeituras a criar planos de desenvolvimento e atrair investimentos –, Prikladnicki entregou a chave simbólica do escritório de São Paulo da agência de desenvolvimento gaúcha para a presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

“Esse movimento aproxima o Estado dos municípios, despertando novas possibilidades para quem quer investir e crescer no Rio Grande do Sul. É importante facilitar para o investidor, reduzindo os entraves. Por isso precisamos do apoio do governo também para fomentar os distritos industriais dos municípios”, afirmou a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira.

Conexão Indústria RS

No encontro, uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) foi firmada por meio de um termo de cooperação em conjunto com Sedec e Invest RS, criando os instrumentos para execução do programa Conexão Indústria RS. O documento trata do adensamento da cadeia produtiva, incluindo a indústria local gaúcha no ecossistema dos grandes investimentos, fornecendo insumos para a consolidação do valor agregado e da diversificação de produtos e serviços.

“O Empreender RS chega num momento importante, no qual precisamos atrair novos negócios e desenvolver a indústria. É uma prova da nossa capacidade de unir forças, contribuir com o ambiente econômico e dinâmico. O Conexão Indústria une um esforço público e privado para desenvolver e adensar as cadeias produtivas do Estado. Queremos que as indústrias do Rio Grande do Sul sejam cada vez mais competitivas e possam garantir mais desenvolvimento e emprego”, afirmou o presidente da Fiergs, Cláudio Bier.

Governador frisou que Empreender RS não é um programa isolado, mas parte de um esforço estruturado de longo prazo -Foto: Vitor Rosa/Secom

Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável

Durante o ato, também foram assinados decretos. O primeiro formalizou o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul e seu modelo de governança. A institucionalização marca um avanço estratégico para o Estado e consolida o compromisso do governo com a implementação estruturada e de longo prazo do plano.

O decreto cria ainda a Secretaria Executiva do Plano de Desenvolvimento, vinculada à Sedec, e define os mecanismos de articulação interinstitucional, monitoramento e participação dos diferentes atores públicos e privados no processo de transformação econômica do RS.

O governador frisou que o plano não pertence a um governo, mas sim ao Estado. “Queremos que seja um plano de todos os gaúchos, das entidades, das lideranças regionais, das administrações municipais. Assim, ele continuará sendo executado nos próximos governos. Só com continuidade e visão de futuro é que vamos fazer do Rio Grande do Sul um Estado competitivo, inovador e atrativo para investimentos”, destacou.

Fundopem Recupera

O segundo decreto assinado dispõe sobre a prorrogação do Fundopem Recupera, modelo adaptado do programa Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul, direcionado para empresas que foram atingidas pelas enchentes de 2024. O prazo foi estendido até 31 de dezembro.

O programa não aporta recursos nem consiste em ressarcimento, mas em um abatimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido para projetos novos ou em andamento. O decreto amplia o número de empresas enquadradas no Fundopem Recupera.

Entregas e reconhecimento

O evento apresentou casos que evidenciam o ambiente atraente do Rio Grande do Sul para os negócios. Representantes da empresa Basso e Pancotte compareceram ao encontro para falar do investimento de R$ 50 milhões na implantação de uma moderna unidade industrial de fabricação de calçados e Equipamentos de Proteção Individual, com foco especial em botas e botinas. A operação está no município de Nova Alvorada, na região Norte do RS.

Também durante o evento, o Grupo Reiter anunciou a instalação de uma usina de biometano no município de Capão do Leão . O investimento de privado é de R$120 milhões em uma planta, construída em uma área de 100 hectares. A capacidade produtiva inicial é de 400 mil metros cúbicos de biometano por mês. Duas licenças ambientais também foram entregues, para atividades distintas.

Iniciativas que compõem o Empreender RS

RS em Dados

O RS em Dados é uma plataforma digital bilíngue de inteligência de dados do Rio Grande do Sul. Desenvolvida pela Invest RS, oferece mapas interativos, dashboards analíticos e informações econômicas consolidadas sobre o Estado.

Tem como objetivo fornecer informações estratégicas sobre o RS para apoiar a tomada de decisão de investidores, empresários, pesquisadores e gestores públicos. A plataforma oferece dados sobre economia, população, empresas, força de trabalho, comércio internacional e muito mais, apresentados de forma visual e interativa por meio de mapas e dashboards.

Desenvolve Município

O Desenvolve Município é um programa voltado à capacitação dos municípios do Estado para atração de investimentos e fortalecimento do desenvolvimento econômico local. A iniciativa tem como objetivo promover o alinhamento institucional entre o Estado, a Invest RS e os municípios.

A primeira etapa capacitará secretários e equipes técnicas municipais para a atração de investimentos. A metodologia combina aulas on-line, mentorias e eventos presenciais. Os conteúdos abrangem temas como desenvolvimento econômico, ambiente de negócios, inovação, programas de fomento e inteligência de dados. Por fim, os participantes receberão apoio técnico para construir seus Planos Municipais de Atração de Investimentos. Os melhores planos serão reconhecidos com o Selo Invest RS de Desenvolvimento.

Promove RS

O Promove RS é uma iniciativa voltada à publicação do calendário de participação do Estado em feiras e missões, nacionais e internacionais, para o ano de 2025. Tem como objetivo fortalecer a presença de empresas gaúchas, apoiando a ampliação de mercados, geração de negócios e valorização do potencial exportador do Estado.

A ação também visa divulgar as potencialidades do RS, o ambiente de negócios e as oportunidades para investimentos estrangeiros e está alinhada à promoção comercial e à atração de investimentos, de forma planejada, proativa e integrada, considerando os setores estratégicos do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável.

RS Global

O RS Global é um treinamento que visa instrumentar as empresas para o desenvolvimento da atividade exportadora em turmas de no máximo 30 participantes por edição. A ação tem como objetivo promover a capacitação das empresas para a exportação, com foco na qualificação técnica e estratégica, voltada à inserção competitiva no mercado internacional. Dessa forma, auxiliará na ampliação da base de empresas exportadoras no RS.

O treinamento será on-line e síncrono, dividido em módulos comportamental, técnico e mercadológico, com quatro encontros presenciais, de palestras de cases de sucesso de exportação. As iniciativas que compõem o programa abrangem desde a disseminação de informações estratégicas que ajudem na tomada de decisões das empresas que querem investir no Estado, passando por ações de desenvolvimento regional e pela divulgação da produção gaúcha para mercados nacionais e internacionais.

Conexão Indústria RS

O Conexão Indústria RS é um programa de desenvolvimento e adensamento das cadeias produtivas do RS, em parceria com a Fiergs. Tem como objetivo ampliar oportunidades de negócios entre investidores e fornecedores locais por meio de incentivos à utilização de conteúdo local, além de fomentar o uso de novas tecnologias e aprimorar processos produtivos.

Dentre as ações, estão a articulação de parcerias estratégicas, o desenvolvimento de fornecedores, a organização de encontros de oportunidades entre empresas e fornecedores, a mobilização das 52 mil indústrias do Estado, a assessoria para capacitação e certificação de fornecedores e o acompanhamento dos resultados com a empresa demandante.