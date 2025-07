Porto do Rio Grande cresce 6,4% no semestre e responde por 96% da movimentação dos portos públicos do Estado

Movimentação no Porto do Rio Grande foi impulsionada pelo crescimento expressivo de cargas como milho, arroz e farelo de soja -Foto: Divulgação/Ascom Portos RS

Com 19.722.316 toneladas movimentadas no primeiro semestre de 2025, o Porto do Rio Grande registrou alta de 6,42% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume representa o melhor desempenho semestral do terminal desde 2021.

“Este é o melhor resultado do Porto do Rio Grande desde o primeiro semestre de 2021. Voltamos a operar acima de 19 milhões de toneladas, o que reafirma a capacidade do porto público e terminais em sustentar a retomada econômica e atender às demandas logísticas do estado”, destaca Cristiano Klinger, presidente da Portos RS.

Grãos tiveram crescimento expressivo

A movimentação foi impulsionada principalmente pelo crescimento expressivo de cargas como milho, arroz e farelo de soja. O desempenho do terminal rio-grandino puxou para cima os números gerais dos portos públicos sob gestão da Portos RS, que juntos movimentaram 20.449.457 toneladas entre janeiro e junho — crescimento de 5,23% em relação ao mesmo período de 2024. O Porto do Rio Grande respondeu por 96% desse volume.

Nos demais portos públicos gaúchos, Pelotas registrou alta de 8,75%, com 580.366 toneladas operadas, principalmente de madeira. Já Porto Alegre movimentou 146.775 toneladas, com queda frente a 2024.

Movimento de embarcações

Ao todo, os três portos públicos do Estado receberam 1.894 embarcações no semestre. O Porto do Rio Grande concentrou 1.563 atracações, entre navios e barcaças. Em Pelotas, foram 284 barcaças, enquanto Porto Alegre contabilizou 47 embarcações, em sua maioria operações fluviais.

Entre os tipos de carga, o granel sólido liderou com 11,5 milhões de toneladas (56,3% do total). Em seguida vêm carga geral (7,3 milhões) e granel líquido (1,6 milhão).