CE aprova projeto que considera Angelim (PE) a Capital Nordestina do Cuscuz

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (15) o projeto que confere o título de Capital Nordestina do Cuscuz ao município de Angelim, no estado de Pernambuco ( PL 650/2024 ). O projeto ganhou parecer favorável do senador Humberto Costa (PT-PE) e segue direto para sanção presidencial, a não ser que haja recurso para votação no Plenário do Senado.

Humberto destacou que a produção de cuscuz em Angelim contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social do município, pois gera empregos formais e está intimamente ligada à agropecuária local, que representa mais de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade. A atividade, segundo ele, consolida o alimento como um elemento da identidade cultural e da sustentabilidade econômica da região.

— O cuscuz desempenha papel central e de grande relevância na história pernambucana, configurando-se não apenas como um alimento cotidiano, mas também como um verdadeiro símbolo de identidade cultural, resistência e pertencimento — destacou.

Essencial na alimentação de muitos brasileiros, sobretudo nas regiões marcadas pela desigualdade social, o cuscuz foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2020. Para o senador, esse reconhecimento destaca a relevância das tradições associadas ao preparo e consumo do cuscuz, que são compartilhadas por diversos países.

— Reconhecer Angelim como a Capital Nordestina do Cuscuz é destacar a cidade no cenário estadual e nacional, valorizando sua produção agrícola, potencializando sua economia local e, principalmente, exaltando a identidade social e cultural dos pernambucanos — concluiu o senador.

O projeto veio da Câmara dos Deputados, onde foi apresentado pelo deputado Fernando Rodolfo (PL-PE).

Lúrya Rocha, sob supervisão de Paola Lima.