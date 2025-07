Comissão mista aprova MP que cria programa para agilizar trabalho do INSS

A comissão mista da Medida Provisória 1.296/2025 aprovou, nesta terça-feira (15), o relatório preliminar da proposta que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) para o INSS e a Perícia Médica Federal. O texto agora será votado nos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.

O objetivo da MP é aumentar a capacidade operacional da Previdência e da perícia médica, agilizar a revisão de benefícios previdenciários e assistenciais e reduzir pagamentos indevidos, como explicou a senadora Zenaide Maia (PSD-RN).

A relatora acatou três das 30 emendas apresentadas ao texto original do Executivo. As alterações deram origem a um projeto de lei de conversão (PLV), a ser apreciado pelas duas Casas do Congresso Nacional.

As emendas determinam a divulgação periódica das metas e dos resultados do PGB nos portais oficiais do Ministério da Previdência Social e do INSS. Estabelecem ainda que o PGB deve utilizar tecnologias acessíveis para comunicação com os beneficiários, facilitando seu uso e inclusão.

— A MP responde a uma situação crítica enfrentada por milhões de brasileiros. Há mais de dois milhões de benefícios represados, com necessidade de reavaliação. Há dois milhões de brasileiros numa fila – afirmou Zenaide.

Para sua execução, a MP prevê pagamentos extraordinários a profissionais: R$ 68 para o INSS e R$ 75 para a perícia médica federal.

A regulamentação da adesão, metas e limites de pagamento será feita em conjunto pelos ministérios da Previdência, da Gestão e Inovação e da Casa Civil.

O programa terá duração de 12 meses, prorrogável uma única vez, sem ultrapassar 31 de dezembro de 2026.