Governo nomeia novos auditores para a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

O Governo do Rio Grande do Sul publicou nesta terça-feira (15/7), no Diário Oficial do Estado (DOE), ato de nomeação de 30 auditores. Eles passarão a integrar os quadros da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), subsecretaria vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz). Realizado em janeiro deste ano, o concurso somou 5.917 inscritos, tendo 212 candidatos aprovados.

Do total, 22 candidatos foram aprovados para vagas de ampla concorrência, cinco para vagas de negros e pardos e três para vagas de pessoas com deficiência. A partir da nomeação, os novos auditores têm 30 dias para tomar posse, prazo que poderá ser prorrogado por igual período, desde que com motivo justificado, e cinco dias para entrar em exercício. O passo seguinte é o estágio de orientação e treinamento profissional, um curso de formação com duração mínima de 30 dias.

“A publicação no Diário Oficial do Estado marca o início de uma nova etapa para profissionais que chegam para fortalecer o controle, a contabilidade e a transparência na gestão pública”, afirma o contador e auditor-geral do Estado, Carlos Geminiano.

“Os novos auditores possuem formação em diversas áreas do conhecimento, como Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Econômicas, Administração, Engenharia e Tecnologia da Informação, o que certamente contribuirá para uma atuação técnica, plural e qualificada”, complementa o contador e auditor-geral adjunto Felipe Bittencourt, que coordenou a realização do concurso pela Cage.